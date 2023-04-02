巴西一名職業輕艇選手日前騎單車時，發生一場離奇意外，因為車速過快不慎誤吞蜜蜂，導致整隻蜜蜂卡死在喉嚨，出現嚴重過敏反應，儘管靠著意志力撥通急救電話，但由於位處偏遠，救護車花了20分鐘才抵達，緊急送醫後仍宣告不治。

綜合外媒報導，43歲的雷斯（Waldonilton de Andrade Reis）是巴西職業輕艇選手，曾經在2018年贏得兩屆義大利東北區賽艇冠軍頭銜，不料上月2日在亞馬遜州瑪瑙斯（Manaus）納塔爾海灘（Ponta Negra Beach）騎單車散心時，一隻迎面而來的蜜蜂直接飛進他的嘴巴內，由於當時他的車速極快，導致蜜蜂整隻卡死在他的喉嚨裡，碰巧雷斯又對蜜蜂過敏，當場引發嚴重的過敏性休克。

雷斯的妹妹表示，哥哥倒地後仍保有一絲意識，並試圖撥打急救電話，但因為事發地點偏遠，等救護車抵達時，距離雷斯發生意外已經過去20分鐘，而他的病情也在這段時間迅速惡化，「附近也沒有醫院，最好的狀況就是有一個消防單位，但沒有醫生值班」。

消防人員趕抵現場後隨即為雷斯進行緊急處置，並送往5英里（約8公里）外的醫院搶救，後來因為雷斯狀況急轉直下，轉送至加護病房，但不幸的是，雷斯最終仍在3月30日去世。