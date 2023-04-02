不少父母會在嬰兒房加裝攝影機，確保孩子的安全。美國一名媽媽日前和全家人外出吃晚餐，手機卻突然收到監視器app的提醒，顯示偵測到嬰兒房有動靜，但當時沒有任何人在家，她疑惑點開app，未料竟看見一張臉色蒼白的陌生女嬰，讓她嚇到瞬間毛骨悚然。

根據《每日郵報》報導，美國媽媽艾希莉（Ashley Meredith）在嬰兒房裝有一台監視器，只要偵測到兒子睡醒、有動靜時，就會透過手機app提醒她，非常方便，不過最近卻發生一件讓艾希莉感到毛骨悚然的事情。

事發當天，艾希莉和全家人一起外出享用晚餐，過程中監視器app突然傳來消息，顯示偵測到嬰兒房有動靜，但當時沒有任何人在家，艾希莉擔心是小偷趁機闖空門，於是打開app查看，沒想到竟看到一張模糊的照片，只見一片黑暗中，有一名臉色蒼白的小女嬰直直盯著鏡頭。

艾希莉強調，嬰兒房內沒有擺放人形玩偶，而且詭異的是，其他監視器影片都可以反覆觀看，但唯獨「鬼嬰」的影片無法播放。艾希莉試圖說服自己，這只是監視器的小故障而已，後來確實也沒再發生怪事，但這張照片不斷浮現在她的腦海裡，「我不知道這是什麼，我還給好幾個人看，他們也不知道是什麼，我有點嚇壞了。」

影片曝光後，網友們也都覺得全身發毛，「妳知道妳的房子有什麼歷史嗎？或許妳會想去查查看」、「是時候搬家了，這確實有點嚇人」、「這就是為什麼我的寶寶離開嬰兒床後，我就會把監視器關掉的原因」、「謝謝妳，我不敢睡覺了」、「可能有人駭進妳的攝影機了」。