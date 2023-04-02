古代帝王為了維持社會秩序，制定出許多嚴刑峻法以懲罰犯人，其中「流放」的嚴重程度僅次於死刑，由於流放地偏遠、路途崎嶇，不少犯人還沒抵達就已經先累死，就算到了目的地，也可能因水土不服而病死，但順利存活下來的人難道就不會想偷跑回家嗎？

根據《國家人文歷史》報導，古代社會非常注重「落葉歸根」的觀念，因此客死他鄉對古人來說，不僅僅是身體上的死亡，更意味著精神上的消亡，所以古人都非常懼怕流放之刑。

再加上大多數的流放地都偏遠且荒涼，以清代著名流放地「寧古塔」為例，這裡不但人跡罕至，氣候環境也十分惡劣，大部分地區都是長年冰封，被流放到寧古塔的詩人吳兆騫曾這樣描述當地，「寧古寒苦天下所無，自春初到四月中旬，大風如雷鳴電擊咫尺皆迷，五月至七月陰雨接連，八月中旬即下大雪，九月初河水盡凍。雪才到地即成堅冰，一望千里皆茫茫白雪。」

也因為流放地環境惡劣，自然有許多犯人都動過「偷跑回家」的念頭，然而在大部分情況下，這些犯人之所以沒有跑走，為的就是等待「大赦」來臨，以唐代為例，《唐律疏議》明確規定，如果流放期間遇到皇帝大赦，犯人就能夠返回原籍，這代表只要咬牙堅持住一段時間，就可以不必再冒著生命危險逃跑。

而且唐肅宗以後，對待流放犯人的態度更加溫和，大赦也更加頻繁，所以這段時期被流放的人更沒有理由鋌而走險，只要乖乖接受懲罰，大多數人都能夠在幾年後平安回家。

此外，古代沒有監視器、指紋或面部辨識系統，要抓到逃犯其實是件難事，不過當時的人們難以脫離地緣或家族關係，若犯人逃回家鄉，很容易會被親族或衙門發現，除非閉門不出或逃到無人知曉的地方，否則被緝拿歸案只是時間早晚的問題。