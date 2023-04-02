泰國一名網友近日在餐廳看見奇葩公告，只見老闆要求客人不能在店內「抓頭」，以免頭皮屑到處亂飄，神奇的規矩讓大家都十分傻眼，忍不住好奇老闆是遇到了頭皮屑問題多嚴重的人，才會寫出這張公告。

根據《Khaosod》報導，泰國一名網友近日到某餐廳用餐，卻在店內發現老闆手寫的告示牌，上面寫著「進入餐廳後，請不要抓頭，因為頭皮屑會到處亂飄，如果要抓，請到店外抓，非常感謝。」奇葩的規定讓原PO感到傻眼又困惑，一開始他還以為自己看錯了，反覆閱讀好幾遍才確定老闆是認真的。

事後原PO將該餐廳的告示牌拍攝下來，分享到TikTok上，許多網友看見也覺得無法理解，紛紛留言，「老闆是遇到頭皮屑問題多嚴重的人啊？」、「一看完公告我就想抓頭了」、「那可以抓別的地方嗎？」、「還不如要大家不要講話，因為口水會噴到食物上」、「建議這家店可以順便賣去屑洗髮精，另闢發財路徑」。

無獨有偶，去年有日本網友在便利商店購物時，發現肉包蒸籠上出現一個手寫告示，要求外國客人不能對店員說「這個（これ）」，而是說「請給我肉包」，甚至還在公告旁畫上伸出食指的圖案，暗示外國人不可以用手指頭指著肉包說「我要這個」。這起事件很快就引起網友熱議，不少日本人都認為便利商店的要求很不合理，如果不希望外國人以「這個」來稱呼肉包，至少也要給出其他解決方案。