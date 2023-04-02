弱肉強食是大自然界不變的硬道理，美國華盛頓州的聖胡安島國家歷史公園（San Juan Island National Historical Park）有一隻紅狐狸獵捕了兔子後，反遭白頭海鵰攔截，雖然牠緊咬不放，但最後不僅到手的獵物被搶走，還一度被拖到高空，和猛禽展開史詩級激戰，精采絕倫的對峙讓牠雖敗猶榮。

網路上一組狐狸激戰白頭海鵰的照片，在網路上瘋傳，而照片出自於攝影師埃比（Kevin Ebi）之手，多年前他到聖胡安島國家歷史公園拍攝紅狐，碰巧捕捉到牠叼著獵捕而來的野兔，在草原上奔馳，準備回到巢穴享用，不料下一秒一隻白頭海鵰突然從空中俯衝而下，試圖搶走紅狐口中的野兔。

面對突如其來的意外，英勇的紅狐死命咬住野兔不放，結果連同獵物被白頭海鵰拖到約莫6公尺高的半空中，雙方扭打成一團，期間白頭海鵰的爪子似乎還勾住了狐狸後頸，這場壯烈的空中戰鬥持續了大約8秒，最終狐狸似乎氣力放盡，被白頭海鵰從高處甩開，眼睜睜看著到手的獵物飛了。

吞下敗仗的狐狸在激戰過程中，被迫坐了一趟滑翔翼，好在墜地後並無大礙。對此，埃比表示，狐狸通常愛吃昆蟲、田鼠等，但因兔子過剩破壞草原，導致這些獵物變少，因此狐狸只好獵捕兔子，而白頭海鵰獵物多為魚類及小鳥，這次竟和狐狸一起爭搶兔子，形成非常難得的畫面。