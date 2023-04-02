古人講究名正言順，皇帝登基時都會有信物傳承，其中最重要的就是「傳國玉璽」，相傳秦代丞相李斯奉秦始皇命令，用稀世珍寶和氏璧製作了一枚傳國玉璽，作為歷代正統皇帝的信物，而清朝末代皇帝溥儀當初被逼退位時，也被人問到了玉璽的下落，讓他一聽不怒反笑，並且道出驚人真相。

根據《搜狐網》報導，1912年清朝宣告滅亡，末代皇帝溥儀和袁世凱達成協議，依舊和妃子住在紫禁城，過著不愁吃穿的日子。1924年第二次直奉戰爭前間，直系大軍第三軍總司令馮玉祥突然倒戈回京，軟禁了賄選總統曹錕，發動了「北京政變」，率軍攻入紫禁城。

馮玉祥的部下鹿鍾麟帶人在紫禁城到處尋找溥儀的下落，他還給溥儀下達最後通牒，要求他限時離開紫禁城，不過就在溥儀臨走前，鹿鍾麟突然將其叫住，原來是鹿鍾麟突然想到歷代皇帝自古有之的傳國玉璽。

據悉，秦始皇統一六國之後就用和氏璧製作了一枚玉璽，正面上刻著丞相李斯寫的「受命於天，既壽永昌」8個大字，此後這枚玉璽一直被視為正統皇帝的信物。溥儀一聽到鹿鍾麟要他交出傳國玉璽之後隨即大笑，直言「你想要傳說中的東西嗎？秦始皇的傳國玉璽早就不見了，不但我沒有見過，康熙爺和乾隆爺也一樣沒有見過！」

溥儀一席話讓在場眾人全愣住了，事實上溥儀並非不想交出玉璽，而是真的沒見過，自秦朝之後，傳國玉璽一直備受關注，也淪為各方人馬角逐的重點，甚至不惜發動戰爭，直到後唐末帝李從珂帶著傳國玉璽自焚而死，從此玉璽便消失無蹤了。