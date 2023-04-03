馬來西亞一名孕婦在市集上買了一條熟魚，回家吃完後，發現魚肚裡有像是白米的不明物體在蠕動，她仔細一看，才驚覺裡面爬滿一堆蛆，讓她頓時感到噁心又生氣。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞孕婦諾娜菲（Noonafz Isml）4月1日在吉隆坡的齋戒月市集上買了一條熟魚回家，豈料她快吃完的時候，發現魚肚裡有東西在蠕動，仔細一看竟是蛆，「不是一隻或兩隻，而是數十隻！」而且她一開始還以為魚肚裡的東西是白米，沒想到真相這麼驚悚。

諾娜菲對此感到難過又噁心，將爬滿蛆的魚骨照PO上臉書，譴責這名不負責任的攤販，「我不是要索取賠償，只是希望小販能真心誠意地做生意、為家人賺錢，而不是這樣欺負人，更何況現在還是齋戒月。」

網友們看到照片都覺得非常誇張，紛紛留言關心諾娜菲的身體狀況，並建議她如果身體不適，一定要趕快就醫檢查，「妳去看醫生了嗎？擔心妳會生病，祝願妳和妳的寶寶健康」；另外也有網友建議諾娜菲，可以向衛生局檢舉攤販，讓他受到應有的懲罰，「向衛生局舉報，讓攤販吃罰單。這不是在斷人財路，只是要讓攤販注意衛生」。

齋戒月是伊斯蘭教的傳統習俗，在這段期間，穆斯林從日出到日落都必須嚴格禁食，直到晚上日落後才可以飽餐一頓。