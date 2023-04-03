美國中西部和南部地區上月31日遭遇龍捲風襲擊，截至目前為止已逾20人死亡、數十人受傷，對此，88歲的倖存者斯賓塞（JW Spencer）事後餘悸猶存表示，在得知龍捲風正朝住家襲捲而來後，立即帶著妻子包著棉被躲進浴缸裡，最終平安挺過暴風。

綜合外媒報導，斯賓塞透露，此前從未經歷過龍捲風，當時他和妻子得知龍捲風正逐漸朝著他們居住的阿肯色州（Arkansas）接近時，他當下立刻開啟窗戶和後門，希望藉此緩解伴隨龍捲風而來的氣壓，避免房子遭到摧毀。

接著他和妻子馬不停蹄地跑進浴室，並雙雙躲在浴缸內，同時為了避免被碎片或尖銳物品割傷，他們用毯子和棉被緊緊蓋住身體，就在兩人做好準備後的15分鐘，龍捲風隨即向他們的房子呼嘯而來，期間不時聽到巨大的聲響，好在兩人最終平安逃過一劫。

斯賓塞表示，「龍捲風離開後，一切就安靜了下來…」他和妻子走出浴缸後發現周圍一片狼藉，有不少房子被摧毀，屋頂像是被撕裂，窗戶玻璃全碎，汽車也像玩具一樣被吹翻，而且很多路樹也都倒了，「不過幸運的是，就身體而言，我們平安度過了難關」。