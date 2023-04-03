英國一對夫妻散步回家時，在自家花園中發現一個不明生物的斷爪，它形似蜥蜴，還長有鱗片，讓身為電影《侏儸紀公園》死忠粉絲的兩人興奮不已，認為斷爪的主人就是恐龍，不過當地動物園和獸醫一致認為，斷爪可能來自某種鳥類，只是牠的真實身分仍是未解之謎。

A mysterious claw has left experts baffled after turning up in a Welsh woman's front garden https://t.co/Ab5M9YBnFc — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) April 2, 2023

根據《LADbible》報導，36歲女子勞拉（Laura Moorcroft）日前和丈夫外出散步，回家時在前院花園中發現一個不明生物的斷爪，它長約10公分，且形似蜥蜴，上面還長滿鱗片，斷口處則殘留鮮紅血跡，勞拉興奮表示：「我和我丈夫都是《侏儸紀公園》的死忠粉絲，所以立刻想到它可能來自恐龍。」

勞拉指出，家門外雖然裝有監視器，但距離花園太遠，所以拍攝不到斷爪的主人是誰；事後勞拉也將斷爪的照片PO上網，引發許多網友討論，有些人猜測可能來自鱷魚、烏龜或鳥禽類等動物，也有人和勞拉夫妻一樣，認為可能是迅猛龍留下的。

為了尋求更專業的意見，勞拉還聯絡了切斯特動物園（Chester Zoo）以及當地一名獸醫，不過兩方也對斷爪主人的身分感到困惑不已，雖然他們一致認為爪子來自於某種鳥類，但對鳥的品種始終無法達成共識，「一邊說它像野雞，另一邊說它像火雞，所以我們仍一無所知。」

因為始終找不到正解，勞拉仍堅信斷爪就是來自於迅猛龍，不過她的想法被哈佛大學生物學教授阿爾哈特（Arkhat Abzhanov）推翻，指出早期鳥類和迅猛龍晚期的胚胎幾乎一模一樣，且表示真正的迅猛龍也長有羽毛，體型則和火雞差不多大。