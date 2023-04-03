發燒時除了服用退燒藥，許多人會採用退熱貼或冰敷等物理性的方式降溫，然而大陸一對父母因為不忍心4歲女兒高燒不退，竟多次使用濃度75％的酒精擦拭愛女身體，沒想到退燒不成，反而導致女兒因急性酒精中毒造成大腦功能受損，被緊急送往加護病房急救。

綜合陸媒報導，廣東省深圳市一對父母不忍女兒反覆高燒，為了幫她降溫，多次使用75％酒精噴濕棉片，接著濕敷在女兒身上，「差不多一天時間，只要高燒上來就擦」。不久後發現女童臉色蒼白，不僅精神狀態變差，也出現嘔吐的狀況，隨即將其送醫治療，然而女童入院不久卻陷入昏迷，又緊急送進加護病房。

醫師檢查發現，女童出現急性酒精中毒引發的嚴重代謝性酸中毒，大腦功能嚴重受損，好在經過2天治療後便甦醒，目前正在接受神經內科的復健治療，且除了語速稍慢，身體已無大礙。對此女童父母表示，他們只是按照老一輩傳承下來的方式替孩子進行退燒，不知道竟會釀成大禍，「以後肯定不會再用了」。

醫師提醒，小孩發燒時千萬不要亂用偏方，由於大量酒精被皮膚吸收後，可能會導致孩子過敏、急性酒精中毒，最嚴重甚至會出現呼吸衰竭甚至死亡。此外，捂汗（阻止身體發熱）、刮痧、藥物灌腸都是不可信的偏方，一定要就醫治療。