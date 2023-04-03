有網友分享媽媽懷弟弟時，因為已經是高齡產婦，曾考慮過墮胎，沒想到某天許久沒聯絡的同事主動跑來告訴媽媽，表示弟弟透過託夢，懇請媽媽別墮胎，還承諾會「帶財報答」，沒想到弟弟出生後家中狀況確實大幅好轉，讓他直呼超神奇。

原PO在《Dcard》發文透露，與弟弟相差10歲，一直很好奇為何父母會時隔這麼多年再生一胎，直到後來閒聊時才得知驚人真相，原來媽媽剛懷孕時狀況很不穩定，加上家裡經濟吃緊，且又是高齡產婦，所以曾興起墮胎的念頭。

沒想到一名很久沒聯絡的同事突然來找媽媽，劈頭就問她「妳是不是懷孕了？」讓媽媽相當詫異，對方接著說道「妳肚子裡的小孩跑來托夢給我，叫我跟妳說不要把他拿掉」、「他說他已經投胎3次都失敗了，這是他第4次，拜託妳一定要讓他投胎成功，他承諾到時一定會好好報答妳」。

離奇的是，自從原PO弟弟出生後，爸媽的生意真的愈做愈旺，還在3年內賺了一筆錢，並且買了房子。原PO坦言，這件事聽來弔詭，但卻是真實發生在自己家，讓他也大感驚奇。

貼文一出隨即掀起網友熱議，也有人分享姊姊的親身經歷，表示當時姊姊備孕許久都沒懷孕，後來媽媽夢到一名小孩，要姊姊去某中醫診所調養身體，「她說媽媽身體不好，我進不去媽媽肚子裡」，結果一查發現真的有那間診所，且許多人去調養後紛紛懷孕，醫師桌上有一疊感謝卡，而姊姊調養3個月後也真的順利懷孕了。