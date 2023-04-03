網路上近日瘋傳一組長相奇特的鳥類照片，畫面中可見，這類「黑頭白身」的海雀，乍看之下和企鵝十分神似，不過雙眼中間的一道白線，猶如被立可白劃過一樣，越看越有喜感，然而一轉側面卻又顯得極為帥氣，高反差模樣讓網友眼睛全亮了。

臉書粉專《寶榛的動物園兒》近日分享了一種名為「刀嘴海雀」的潛水海鳥，體長15～40公分，擁有短翅、矮腿、腳有蹼等特點，能直立於地上。刀嘴海雀分布於北極、亞北極及溫帶北部地區，牠們是一種群居鳥類，並在近海陡崖突出處及岩石裂縫中築巢或靠海打洞，以魚、甲殼類、軟體動物和浮游生物為食。

特別的是，刀嘴海雀的雙眼之間，有一道不容忽視的白線紋路，乍看之下就像是眼睛被立可白劃過一樣，但其實從側面看就能明顯看見雙眼所在，且有別於正面的滑稽長相，模樣顯得帥氣有個性。

超反差的外型讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「很難不以為白白的是眼睛」、「側臉超帥啊，正面也太有喜感了」、「想到星際大戰的曼達洛人」、「原來是『曼達洛鳥』啊！失敬失敬」、「感覺要是發狂會射出雷射光」。