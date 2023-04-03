掃墓是清明節的傳統習俗，人們會到先人的墓前清掃、祭拜，照理來說應該是個較為嚴肅的節日，但現代不少人會趁著連假期間，在掃墓後順便外出遊玩。對於古人來說，清明節也是郊遊踏青、從事各項娛樂活動的好時節，在唐代還一度因為風氣太過歡樂，而讓皇帝看不下去。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，因為清明節和寒食節只相距2天，放假也會連在一起放，所以古人經常將兩者混為一談，掃墓其實是由寒食節發展而來，久而久之才演變成清明掃墓的習俗。

于賡哲表示，清明節剛好處於萬物萌生的春季，正是春遊的好時機，因此除了掃墓以外，古人也賦予清明節許多歡樂的色彩，比如明朝的《帝京景物略》就提及，「哭罷，不歸也，趨芳樹，擇園圃，列坐盡醉。」指人們掃完墓後不會馬上返家，而是一起坐在樹底下野餐、飲酒。除此之外，寒食和清明在古代也是「長假」，所以發展出許多娛樂活動，包含郊外踏青、盪鞦韆、鬥雞、放風箏和踢蹴鞠（類似於現代足球）等。

不過清明掃墓變成如此歡樂的節日，讓皇帝也看不下去，親自下詔，希望維護禮儀的正統，根據《唐會要》記載，唐高宗在龍碩二年四月十五日曾下詔，「或寒食上墓，復為歡樂。坐對松檟（音同甲），曾無戚容。既玷風猷。並宜禁斷。」認為民間這股風氣是不合禮的矛盾行為，應該將之禁止，不過老百姓並沒有將禁令當回事，相關的娛樂活動仍越來越興盛。

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