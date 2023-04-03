眾所皆知，諸葛亮輔佐劉備共圖大業，最終使蜀漢政權成了三國鼎立的一方，除了作戰能力，諸葛亮的文學造詣也有過人之處，相傳他就曾和周瑜交手過幾次，甚至面對周瑜故意出上聯調侃自己的妻子黃月英長得醜，他也立即對出下聯，一句話直戳周瑜痛處而聞名後世。

根據《搜狐網》報導，出生名門的黃月英才華出眾、博學多聞，同時也是機智聰慧的女子，不過因為相貌並不出眾，甚至被其父親形容為「黃頭髮、黑皮膚、貌不揚」，在那個「女子無才便是德」的年代，黃月英的外貌常遭人取笑，作為諸葛亮的強勁對手，周瑜自然不會放過這樣的機會吐槽。

某次宴會時，周瑜趁著幾杯黃湯下肚，出了一句上聯「有目也是瞅，無目也是丑（醜）。去掉瞅邊目，加女便是妞，隆中女子生得醜，百里難挑一個妞」，嘲諷諸葛亮的妻子長得醜，雖然沒有半句髒話，但惡意滿滿。的確在論娶妻上，周瑜娶的是貌美如花的小喬，而諸葛亮妻子的相貌並不出眾，諸葛亮自然聽出周瑜的弦外之音，在場賓客也不禁看起了笑話。

不過諸葛亮很快就對出了下聯反擊，「有木也是橋，無木也是喬。去掉橋邊木，加女便是嬌。江東美女數二喬，難護銅雀不鎖嬌」。諸葛亮此聯一出，沒有任何的不雅詞彙，卻暗示曹操對周瑜老婆覬覦已久，讓對方臉上無光，氣得吐血。