印度一名新娘剛辦完婚禮，身上還穿著豔麗的紗麗（當地傳統服裝），沒想到疑似喝醉酒竟在警局內失控大鬧，要求和情人辦婚禮，並不斷高喊「我要結2次婚」，影片曝光後不少網友猜測女子可能所嫁非人。
網路上近日瘋傳一段39秒影片，畫面中可見，一名印度女子穿著傳統的大紅婚紗、身上戴滿華麗的金飾，明顯看出才剛結完婚，不過她疑似因為喝醉酒，在警局內大吵大鬧，身上的妝髮早已亂掉，甚至一度情緒激動到蹲下拍地，接著伸出手指著前方，朝群眾方向走去。
女子身旁的女警一時之間還拉不住她，擔心她傷及圍觀群眾，最後出動2名女警才合力將情緒失控的新娘壓制在地，不過新娘當時仍激動高喊「我要結2次婚」，似乎是在藉著酒意抱怨自己嫁給不愛的人。
影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「為她的丈夫感到難過」、「她是歇斯底里的化身」；不過也有人出言緩頰，猜測新娘可能早已心有所屬，但出於壓力才被迫嫁給別人，「可能她並不想結婚，父母也要負責」、「絕望的女孩」。
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