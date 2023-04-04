美國加州一名人妻與丈夫分居5個月後，得知對方竟尋短身亡，讓她悲痛不已，未料事隔2個月，她發現丈夫竟是假死，甚至與外遇6年的情婦在墨西哥展開新生活，她將這段離譜經歷分享至抖音，影片累積1370萬觀看次數。

根據《每日星報》報導，居住在加州聖地亞哥的羅西（Anessa Rossii）與丈夫提姆（Tim）分居5個月後，她先是接到婆婆的電話，得知丈夫竟輕生喪命，之後她又接到自稱是警察的電話，證實提姆已經離開人世，儘管當時他們已在協議離婚，但她還是非常難過。

羅西提到，她原本就與丈夫家人相處不睦，且對方居住在佛羅里達州，因此婆婆勸她不必特地飛過去參加葬禮，且兩人都打算離婚了，場面會非常尷尬，因此她沒有出席，但事隔2個月後，她依舊難以走出傷痛，認為是自己害死提姆。

羅西為了抒發心情，將此事分享至抖音，未料卻有網友私訊她，指提姆根本沒有死，而是與在一起6年的小三搬到墨西哥，羅西氣得大爆丈夫的惡行，提姆看到後反駁羅西的說法，羅西則拿出她與婆婆的對話紀錄，證實自己沒有說謊，更提到當初會與提姆分居，就是因去年7月時他們大吵一架，演變成肢體衝突，提姆甚至說「我要殺了妳」。

提姆見證據確鑿，才承認羅西部分指控是真的，並稱自己患嚴重躁鬱症，與羅西分開後，他才與未婚妻在一起，否認偷吃一說。羅西最後則表示「這整件事情就像是一個縝密計劃，丈夫與婆婆都想陷害我，把我塑造成一個瘋子」，多數網友選擇相信羅西的說詞。

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