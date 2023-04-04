狗是人類的好朋友，但在少部分地區，狗不僅是寵物還是美食。大陸山東一名女子日前發現有人在賣狗，甚至打算送到餐廳製成狗肉，她看了非常不忍，花了人民幣120元（約新台幣531元）買下，狗獲救後懂得報恩，在救命恩人的工作地點當保全，此事被分享至網路，讓不少人看了很感動。

根據《都市時報》報導，山東日照一名胡姓女子近日外出，發現一名騎摩托車的男子在路邊大喊「賣狗」，後座放了一個裝有狗狗的鐵籠，籠裡的小狗似乎被嚇壞了，蜷縮成一團不敢亂動，讓胡女看了非常不捨，於是上前向對方詢問價錢。

未料胡女一問才知道，男子打算將狗賣到狗肉餐廳，原本喊價人民幣130元（約新台幣575元），經過胡女殺價後，她最終以人民幣120元（約新台幣531元）買下，之後將狗安置於她工作的工廠，在廠區裡當起保全，狗狗只要看到有陌生人靠近，就會大聲吠叫，讓胡女笑著說「牠真的非常盡責」。

胡女將此事分享至微博，不少人看了相當感動，紛紛表示「救狗一命，勝造七級浮屠」、「小狗真是太幸運了，遇見你是牠的福氣」、「人類已經有很多食物可以吃了，別再為了滿足口腹之慾，去吃其他動物」、「看到主人就猛搖尾巴，牠一定也知道自己從鬼門關前走一遭」。