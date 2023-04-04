由於大部分的魚類都屬於雜食性，大魚吃小魚的景象對於許多養魚的人來說，早已見怪不怪，有些魚甚至根本不在乎自己吃下的是不是親生骨肉。不過近日大陸瘋傳一段影片，只見七彩神仙魚一口將幼魚吸進嘴裡，原以為是要將其吞下肚，沒想到卻出現驚人反轉，顛覆外界對魚類習性的刻板印象。

畫面中可見，一群剛出生的魚苗吸附在魚缸的水管上，其中有些不小心掉落下來，一旁成年的七彩神仙魚見狀立刻上前將幼魚一口吸進嘴裡，就在眾人以為小魚在劫難逃，該不會就這樣被當作點心吃下肚時，大魚下秒又立刻將小魚吐回到原本滑落的位置，這才讓人意識到大魚其實正在照顧著小魚。

這幕暖心畫面曝光後感動無數網友，紛紛留言直呼「魚媽媽也是很不容易呀」、「果然是天下父母心」、「爸媽永遠是操心的命」；也有人好奇七彩神仙魚不會吃掉魚苗嗎？知情網友則表示牠們不僅不會，還會輪流照顧小魚。

事實上，七彩神仙魚在不斷的進化過程中，為了提高幼魚的存活率，進化出了類似哺乳動物分泌乳汁的「授乳」行為，而且無論公魚或母魚皆有，牠們的魚體表面會分泌出營養物質，讓小魚依附在上頭吸吮乳汁，不過哺乳時間長了也會對魚爸媽產生影響，因此飼主在小魚出生2周左右就要將親子分離，並藉由餵食豐年蝦讓小魚「戒奶」。