大陸一名男子近日在網路上曬出一疊共8本的離婚證明書，並表示已經邁入第9段婚姻，由於他年僅27歲，卻有著如此驚人的結婚史，被網友砲轟離譜。不過很快又有眼尖網友起底男子家底豐厚，光是他的車子就價值不菲，所住的別墅更高達2000萬人民幣（約新台幣8800萬元），推估他根本是富二代，更是「有錢就是任性」的最佳寫照。

綜合陸媒報導，上海一名27歲男子近日曬出多本離婚證，並表示絕無造假，每本都是官方發放的，「想不明白是自己的問題，還是前妻們的問題」。根據畫面可見，除了8本離婚證及8本結婚證之外，他上月27日再次申領結婚證，正式宣告展開第9段婚姻。

不少網友對於男子僅27歲卻已經「9結8離」的婚姻狀態直呼離譜，紛紛留言表示「這太荒唐了」、「根本把婚姻當兒戲」；也有人揶揄「跟他做兄弟，天天都要隨禮」、「辦個VIP吧，以後可以優先辦理業務」。

根據當地法規，民眾只要年滿18歲就能領證結婚，有網友推算男子27歲就已經歷9段婚姻，平均每段婚姻只維持約一年，不過男子澄清，每段關係實際時間比網友估算的還要短。也有人質疑他是為了解決戶口問題，或是和同一位女生不斷結了又離，不過男子解釋，每次都是和不同女子結婚，也跟戶口無關，因為法律規定要結婚10年以上的配偶才能落戶。

另外也有眼尖網友起底男子的家底豐厚，代步車是一輛價值不菲的瑪莎拉蒂（Maserati），位於上海市的獨棟別墅更高達2000萬人民幣（約新台幣8800萬元），推估他根本是富二代，且根據他過往分享的影片可見，住家內貼了不少防撞條，應該早已為人父，痛批男子對婚姻態度相當輕佻。