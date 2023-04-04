台南一名女子近日在家發現，冷氣出風口被塞了一條「抹布」，打算用手戳看看，未料竟是一條小蛇，當場把她嚇得放聲大叫，隨後請專業人士將蛇抓走，她將現場照分享至臉書，直呼「還是想不通，牠怎麼爬上冷氣的」。

蛇發現有人靠近，馬上睜開眼查看，把女網友嚇了一大跳。(圖/網友授權提供)

台南一名女網友在臉書社團「野生蛇相」表示，近日她早上睡醒後不久，發現冷氣出風口被塞了一條灰色抹布，當下非常困惑，因此想用手去觸碰，未料「抹布」突然動了起來，隨後她與「兩個豆豆眼」對視，才發現竟是一條蛇，嚇得趕緊喊家人來幫忙。

女網友之後請專業人士來抓蛇，才結束這一場驚魂。(圖/網友授權提供)

從照片可見，躲在冷氣出風口的蛇是王錦蛇，俗稱「臭青母」，原PO提到，她的房間位於2樓，雖然牆外有一排1層樓高的樹叢，但檢查房間的紗窗，並未發現破洞，而冷氣的洗洞也用矽利康封住，讓她相當困惑，不知道蛇究竟是怎麼爬進她房間，之後致電專業人士來抓蛇，才結束這一場驚魂。

不少網友表示，「之前也有蛇爬進我鄰居家3樓的冷氣裡，對方現在還是很納悶，蛇是怎麼沿著水泥牆爬上3樓？」、「以前我家後院的擋土牆，約兩層樓高，我就親眼見過蛇垂直爬上去」。原PO最後補充，她家有在做生意，算是半開放式空間，幾個月前就在家中廚房發現小蛇，但當時沒有抓到，也不排除可能就是同一條。