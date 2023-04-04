大陸一名女網友抱怨，男友的大嫂剛生完孩子，有豐沛的乳量，但孩子喝不完，倒掉又怕浪費，所以每天給他兩袋喝，男友一家也不覺得有哪裡不妥，面對原PO強烈抗議，男友反而還責怪她管太多，讓她無法接受。

根據微博上瘋傳的對話記錄可見，女網友透露，男友身體虛弱，屬於皮包骨那種，所以會網購成箱的牛奶給他補身子，沒想到近日男友卻要她先別買了，理由是嫂子的奶水多，小姪女喝不完，哥哥又嫌母乳味道腥，「多出來倒掉太浪費了，我就幫著喝掉，所以別花錢買牛奶了」。

原PO一聽相當錯愕，無法接受男友喝嫂子的母乳，沒想到男友卻認為她大驚小怪，還強調母乳比牛奶營養，「喝我嫂子的母乳到現在胖了5斤（2.5公斤）」、「還是新鮮的，中午一袋、晚上一袋，有時候還熱熱的」。面對原PO的強烈反對，男友反批「我哥、我嫂子沒意見，怎麼妳就管那麼多」，這讓原PO忍不住懷疑，難道真的是自己反應過度。

貼文一出隨即掀起熱議，網友們一面倒認為原PO沒有問題，「給家裡小孩子喝可以理解，但大人喝就不行了」、「這家明顯沒什麼倫理道德概念，見過多餘母乳餵寵物的，沒見過餵小叔子的啊」；也有人表示，是否介意喝家裡人剩下的母乳，主要是看每個人的接受程度，「妳男朋友真正的問題是，妳已經提出了妳介意，但他完全不考慮改一改，還覺得妳管太多」。