不少女性使用公廁時，通常都會提高警覺，注意是否被跟蹤或偷拍。大陸一名女子近日上公廁時，發現隔壁間地上竟出現超大黑鞋，擔心可能是有男性闖入，讓她瞬間繃緊神經，隨後「黑鞋」突睜開眼睛，她才發現是誤會一場。

一名女網友將影片分享至微博，提到日前她使用公廁時，發現隔壁廁所的地板上，竟出現超大尺碼的黑鞋，目測約28公分，鞋子大小看起來不像女性，讓她感到有些不安，隨後仔細一看，「鞋子」竟突然睜開眼，才發現原來是一條黑狗。

黑狗被主人帶進廁所，當時趴在地上閉眼休息，一看見有人盯著自己，馬上就縮回去了。該段影片累積23萬觀看次數，不少網友笑翻表示，「一開始牠沒睜眼時，真的會讓人誤會是一雙鞋子」、「乖乖趴著等主人上廁所，這隻狗訓練有素」、「偷窺女生如廁，母湯喔」、「這要是發生在我身上，我一個大男人也會嚇到」。

由於黑狗顏色太深，有時跑到暗處時，真的讓人難以察覺。台灣一名飼主曾在臉書社團分享愛犬照，只見照片中有一隻白狗，但飼主卻說「難道我黑錯了嗎」，讓不少人覺得奇怪，仔細一看才發現端倪，黑暗中竟還躲著另外一隻狗，由於牠毛色太黑，與環境融為一體，眾人才都未發現牠的存在，讓人看了哭笑不得。