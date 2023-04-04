東漢末年，群雄並起，誕生無數英雄人物，其中，作為蜀國丞相的諸葛亮，既是成功的政治家，也是傑出的軍事家，他用兵如神，常有妙計能將危難化為無形，包括經典的「草船借箭」、「空城計」等，而他臨死前的最後一個計謀更成功騙過了世人1700多年，至今仍是個謎。

根據《搜狐網》報導，古人講究入土為安，然而三國時期戰亂頻繁，有些不肖人士靠盜墓維生，當時的諸葛亮也深知這點，加上他生前難免得罪一些人，就怕死後被掘墓鞭屍，於是留了一手，並寫下遺言，「亮遺命葬漢中定軍山，因山為墳，冢足容棺，斂以時服，不須器物」。意思是，他希望後主劉禪將其葬在定軍山，墓穴只須能放容納棺材即可，不用準備新衣服，陪葬品更是一件都不要。

不過經後人研究發現，這只是諸葛亮的煙霧彈，定軍山上埋的只是他的衣冠塚，真正的墓地另有他處。於此同時，他還在遺書中提到自己真身的埋葬方式，那就是找來4名孔武有力的士兵，用新繩抬著他的棺木，一路向南走去，直到繩子斷裂方可下葬，如此一來，知道他墓地的人就會少之又少。

劉禪得知後也照辦，不過因為綁著棺材的繩子是新的，4名壯漢抬了3天3夜後累得氣喘吁吁，但繩子依舊完好如初，於是4人便偷偷割斷繩子，就地將棺木埋葬便回去覆命。不過後來此事被劉禪知曉，一怒之下就將4人處死，卻忘記詢問諸葛亮下葬之地，等到他想到時一切都來不及了。

對此，有人猜測，這或許是諸葛亮早就設計好的，畢竟聰明如諸葛亮，怎麼會不知道新繩子的結實程度不是短時間就能輕鬆抬斷的，且善於心計的他也意料到抬棺之人一定會偷懶，加上士兵大多性情豪爽，口風不緊，此事一旦傳到劉禪耳裡絕對不會輕饒他們，這樣一來就沒人知道他真正的埋葬地了。