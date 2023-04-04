不少學生面對大考時，教師或家長都會勸「明日復明日，明日何其多。我生待明日，萬事成蹉跎。」告誡學生珍惜時間，這就是最著名的《明日歌》，不過這首詩的作者卻未以身作則，雖然他天資聰穎，考上狀元卻擺爛辭職。

根據《動歷史》報導，《明日歌》作者錢福生於明英宗天順五年，從小他就天資聰敏，父親特地帶他到京城求學，參加科舉考試，連中會元、狀元，之後輕鬆入職翰林院，還師從明朝中葉文學家李東陽，仕途可說是非常平順，但他卻開始過起放浪生活。

錢福非常喜歡喝酒，每次喝都會喝醉，經常宿醉上班，喝醉後經常對同僚指指點點，反諷別人才氣都沒他高，讓人聽了心裡不是滋味，因此之後他被同僚舉報，成了翰林院唯一一個未通過考核的人員，錢福也沒打算翻身，直接拍拍屁股走人。

錢福回到老家後，每天喝酒玩樂，他的《明日歌》被現代解讀為「珍惜光陰」，但當時他寫給友人的信裡就解釋，指生命非常短暫，他不想去追求無盡的虛名，最終選擇辭職，並不是想要享福，而是要去做自己想做的事情，一生可說是非常做自己，個性無拘無束，直到明孝宗弘治十七年去世，終年44歲。

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