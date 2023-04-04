被財神眷顧！馬來西亞雪蘭莪州一名女子近日返鄉探親，看到路上許多輛車子的車牌為「3887」，此外又連續夢到數字「5785」，決定買樂透碰碰運氣，用這兩組數字下注，沒想到竟中了頭獎，抱走1631萬令吉（約新台幣1.1億元）高額獎金。

根據《星洲網》報導，雪蘭莪州萬津一名女子近日作夢常夢到數字5785，而回家探親的路上，又看到許多輛車子的車牌號碼為3887，於是用這兩組號碼買樂透，沒想到中了頭獎，一共抱走1631萬令吉（約新台幣1.1億元）鉅額獎金。

女子興奮地表示，「我的直覺沒有錯，真的是美夢成真」，當她知道自己中獎時，更是開心到無法入眠，難以相信能一夕致富。至於接下來該如何運用這筆錢，女子透露，她打算買一棟房子，部分獎金捐給慈善機構，目前也在計畫與家人一起度假。

除了靠作夢中樂透外，還有人靠母親遺物中獎。英國一名女子凱莉（Kelly Firth）整理母親遺物時，發現一張寫有數字的紙條，由於母親生前都會叮囑她幫忙買樂透，因此她看到紙條後，決定用這些數字下注，沒想到果真中獎，一共獲得1600英鎊（約新台幣5.7萬元），讓她不禁表示「媽媽還在照顧我們」。