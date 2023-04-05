人生有時候比八點檔更加狗血。國外一名男子和女友交往一年後結婚，他的母親則在婚禮後一個月過世，當男子整理母親遺物時，意外發現她大學時期的相簿，才驚覺自己和妻子很有可能是同父異母的兄妹。

根據《鏡報》報導，國外一名29歲男子在論壇《Reddit》發文，透露自己出生於單親家庭，由媽媽和外婆撫養長大，儘管少了父親，男子仍生活在一個幸福美好的家庭，且媽媽的職業是醫生，因此經濟狀況非常穩定，但讓他感到奇怪的是，媽媽很抗拒提到有關他親生爸爸的事情。

男子長大後，在一間咖啡廳遇到心儀的女生，雙方很快就墜入愛河、開始交往，一年後男子還在當初相遇的咖啡廳和女友求婚。然而就在小倆口興奮準備婚禮時，男子突然得知媽媽罹患癌症的噩耗，甚至在婚禮當天，她也因為健康狀況不允許，只能以視訊的方式參加，最終在男子結婚一個月後去世。

未料男子的人生竟因此出現巨大變化，他在整理媽媽的遺物時，意外翻出一本媽媽大學時期的相簿，發現她經常和一名男人在一起，而對方就是他的岳父，男子相當震驚，將此事告訴妻子後，兩人決定找岳父談談。

岳父看到照片大方坦承，說自己大學時期曾和照片中的女孩約會，卻不小心把對方的肚子搞大了，當時他無法忍受，於是拋下女孩逃到另一個城鎮，而男子也告訴岳父，照片中的女孩就是他的母親。

得知兩人很可能是兄妹，讓男子和妻子都十分惶恐，但他們仍克服了心理障礙，決定繼續在一起，目前兩人也沒有生小孩的想法，「我們會努力在一起，並永遠不再談論這件事。」不過網友們認為，男子和妻子最好還是要去做DNA鑑定，直言「相簿不能證明任何事情。」