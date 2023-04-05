許多古代建築門前都會擺放一對石獅像，但其實獅子是從國外流傳進來的動物，並不是原產於中原，究竟為何獅子會變成家家戶戶守門的「神獸」？對此歷史學家給出解答，認為背後深受古希臘文化以及古人的「猛獸禁忌」影響。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，獅子應該在漢代或漢代以前就已經傳入中原，且不管是「獅子」或早期的稱呼「狻猊（音同酸尼）」，都來自外來語音譯，「狻倪」被認為來源於塞族語言「sarvainai」，後來波斯等國家進貢獅子給中原王朝，稱呼又受到波斯語「shir」影響，於是改稱為「獅子」。

至於石獅像則在漢代就已經出現，起初東漢的石獅像和西亞的十分相似，但後來的工匠都沒看過真正的獅子，於是造型逐漸「走鐘」，比如真正的母獅其實沒有鬃毛，不過工匠並不知道，為了分辨獅子的性別，還自創了幾個特徵，像是石像位置是左雄右雌，鬃毛的部分則是公獅捲毛、母獅直毛，或是直接在母獅像的腳邊做出幾尊小獅子。

而石獅像除了擺設以外，也象徵勇武，這點主要是受到古希臘文化的影響，在唐三彩的陶俑中，能夠看到不少頭戴獅皮帽或虎皮帽的形象，而這個英雄形象就是來自於古希臘。石獅像還有避邪的功用，因為華人社會自古以來就有「猛獸禁忌」，為了不讓邪鬼進入宅邸，就必須依靠更加凶惡的形象。

另外《國家人文歷史》也指出，根據《元代石獅趣談》一書考證，唐代人都居住在「坊」內，坊有圍牆，還有牌樓樣式的坊門，為了防風抗震、避免坊門倒塌，通常會在坊門的每個柱腳處設置一個大石塊，但這樣不美觀，於是工匠在石塊雕上獅子、麒麟等瑞獸，以求鎮邪賜福，石獅像也逐漸演變成守門的常見擺飾。