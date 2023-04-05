應徵者在求職時，都希望能好好表現，給面試官留下好的印象。日本一名女子到食品公司面試時，因為受到其他面試者的影響，在面試官問話時忍不住掉下眼淚，原本以為這個行為會把面試搞砸，沒想到最後3名應徵者都收到公司的錄取通知，讓他們驚喜不已。

根據《日刊SPA！》報導，23歲的富田美由（化名）去年4月從大學畢業，但找工作一直不太順利，幾乎被所有應徵的公司拒絕，最後只剩下一間食品公司，她在第一階段和第二階段面試都取得了不錯的成績，因此收到最終面試的邀請。而進入最終面試的應徵者共有3人，其中一個碰巧是美由在第二階段面試時認識的朋友。

美由表示，她通常不會對面試感到緊張，但人的情緒是會傳染的。面試過程中，朋友因為太過緊張，回答有些不順利，未料面試官因此變得咄咄逼人，朋友雖然想好好發揮，卻依舊陷入窘境，最後忍不住哭了出來，沒想到她的情緒影響到另一位面試者，才說沒幾句話就掉下眼淚。

由美雖然在面試表現得還不錯，但難免受到身邊兩人的影響，最終也跟著哭了出來。原本三個人都以為搞砸了面試，沒想到之後他們都收到了公司的錄取通知，由美相當好奇三人的錄取原因，於是前去詢問面試官，才知道對方認為他們的表現很真實且誠懇，所以才決定錄取他們。