美國佛州女子近日到大沼澤地騎腳踏車，沒想到竟親眼目睹鱷魚和巨蟒大戰的畫面，最終由鱷魚奪得勝利，並緩慢地將巨蟒的遺體吞下肚，且每咬幾下，就會瘋狂甩動還露在外面的巨蟒尾巴，驚人的影片曝光後，瞬間引發熱議。

綜合外媒報導，佛州女子卡蒂娜（Katina Boychew）3月29日到佛羅里達大沼澤地（Florida Everglades）參觀，當時她正在騎腳踏車，突然有一名遊客告訴她，不遠處一隻鱷魚和一條巨蟒正展開激戰，於是她急忙趕到沼澤旁觀戰，並拿出手機將這精采的一幕拍攝下來。

從畫面中可以看到，鱷魚已經在這場「決鬥」中勝出，巨蟒的一半身體都被牠吞食下肚，只剩下後半部分還留在外面，而鱷魚每咬幾下，就會猛力甩動巨蟒的尾巴。卡蒂娜表示，她就坐在沼澤旁，看著鱷魚吞食巨蟒的場景長達2小時，「我不得不這樣做，這很可能是我這輩子再也看不到的畫面。」

報導指出，儘管鱷魚在和巨蟒的對戰中，有較大的機率會成為戰勝的一方，但去年11月，佛州一名科學家蘿絲（Rosie Moore）PO出駭人影片，只見一條長達18英尺（約5.5公尺）的緬甸巨蟒腹部異常腫脹，因為是外來物種而被抓捕、安樂死，並交由蘿絲解剖，沒想到牠的肚子裡竟藏有一隻5英尺（約1.5公尺）的鱷魚，讓眾人都震驚不已，蘿絲也直呼，這是她第一次親眼看到巨蟒吞下鱷魚的畫面。