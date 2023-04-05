西班牙近日發生一起恐怖的爆炸意外，一名客人將打火機遺忘在衣物口袋內，就將其丟進自助洗衣店的烘衣機烘乾，最後因為溫度過高而引發爆炸，在意外發生前10秒，才有一名男子拿著洗好的衣物離開，不少網友看到監視器畫面後，都驚訝直呼他的運氣非常好。

La explosión de una secadora debido a un recargador de mecheros provoca el destrozo de una lavandería



📹 Mesoiro, Coruña pic.twitter.com/1UhIBdMjct — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 2, 2023

綜合外媒報導，這起事件發生在3月14日，西班牙科魯尼亞（La Coruña）的一間自助洗衣店，從監視器畫面可以看到，當時一名男子拿著洗好的衣服走出店外，沒想到幾秒鐘過去，最靠近外側的烘衣機門突然打開，幾件衣服掉了出來，隨後便起火爆炸，強烈的爆炸威力導致整片玻璃窗和玻璃門倒塌、碎裂，現場一片狼藉，烘衣機內部也持續冒著火焰。

附近民眾表示，事發當時有聽到一聲巨響，但感覺不像是爆炸聲，過沒多久就聽到消防車的聲音，他走出來查看，才發現街角都被炸毀了。根據消防單位調查，推測是客人將打火機遺忘在衣物口袋中，在烘乾過程中溫度過高，最終造成爆炸意外，洗衣店的牆壁也因此被炸出裂痕，為了避免倒塌意外，消防隊已經將其拆除。

影片曝光後在網路上引發熱議，大家看完都心有餘悸，認為影片最開頭出現的男子非常幸運，「當幸運女神眷顧你時.mov」、「生死一瞬間，動作再慢一點他就完蛋了」、「這位先生必須去買彩券！」、「這個人運氣太好了吧」、「太可怕了，以後我絕對不會待在洗衣店裡等衣服好了」。