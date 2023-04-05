有些人喝醉後會做出脫序行為，直到清醒了才開始後悔。泰國一名男子因為中了彩券，領完獎金後就獨自買酒慶祝，沒想到竟醉到做出危險行為，爬到路邊的電纜線上睡覺，讓附近居民全都嚇壞了，所幸男子沒有觸電，在警方和志工的幫助下，平安返回地面。

綜合泰媒報導，泰國一名網友在臉書上傳一張照片，稱有一名男子躺在曼谷孔堤縣（Khlong Toei）一處巷子口的電纜上，附近的居民都不知道他是誰，還以為他已經死掉了。當地警局、電力局和志工接獲消息後，立刻趕到現場，並藉由起重機上去查看男子是否還活著，最後確認他只是喝醉後睡著而已。

隨後志工先將男子叫醒，再帶他一起回到地面，男子起初還一臉醉意，在詢問之下才知道，原來他在4月1日中了彩券的3碼數字，於是來到孔堤縣領取獎金，共4000泰銖（約新台幣3560元），拿到錢後他太過開心，買了幾瓶酒來慶祝，沒想到會醉到不省人事，連自己爬上電纜睡覺都不知道。

志工透露，這名男子很幸運，沒有因此觸電，否則可能小命不保。警方也提醒，雖然能理解中獎後興奮雀躍的心情，但還是要懂得適可而止，因為類似的行為相當危險，甚至可能危及性命，千萬不要隨意模仿。

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