紐西蘭一名18歲少女阿利希（ArikiRigby）遭人殺害棄屍，遺體在一輛燒得焦黑的車上被遛狗民眾發現，死者由於手腳被切斷猶如「人彘」，警方起初還看不出來是人類屍體，一度誤以為是一隻羊。

綜合外媒報導，阿利希的遺體在去年9月於紐西蘭北島哈夫洛克（Havelock）北部鄉村地區被遛狗民眾發現，當時她手腳被砍斷，塞在汽車駕駛座下方，接著被連人帶車放火燃燒，因為屍體焦黑不全，警方獲報後一度以為是羊屍。

阿利希的姊妹安娜赫拉（Anaherā）日前透露，阿利希是在回家鄉探望父親和親戚時遇害，而她對阿利希最後的記憶是，阿利希走出家門坐上車準備離開，「窗戶關不起來，所以只能用垃圾袋遮擋，且當時正在下雨，代表她哪裡都去不了，我求她留下來，但她不願意」。

安娜赫拉表示，阿利希第一周是和父親一起度過，後來她住進朋友家便就很難取得聯絡，若不是有民眾遛狗時意外發現，阿利希恐怕失蹤至今。安娜赫拉也提到，犯人手段兇殘，阿利希的屍體被塞在一輛燒得焦黑的車輛駕駛座下方，警方一度以為是羊屍，「警方說她骨折，但我想他們忘記說的是，她的手腳也被砍掉」。

安娜赫拉透露，阿利希生前受心理健康問題所苦，持續努力和疾病奮鬥，另外她質疑殺害阿利希的兇手與幫派有關，但也坦言在其社群帳號發現有些友人傳給她的訊息很詭異，例如「我應該帶獵槍嗎」、「我不在乎，殺了我的狗吧，我已經筋疲力盡了，殺了我吧」，讓她越看越心驚，現在只希望真相水落石出，兇手早日繩之以法。