今年國曆3月22日至4月19日，是19年一次的「閏二月」，意指農曆中有2個二月，沒想到大陸一名房東竟然以此為由，向女房客多討1個月房租，消息一出引發網友熱議。

綜合陸媒報導，四川省成都市一名女房客近日曝光和房東的對話記錄，內容提到房東聲稱急需用錢，要她提早將房租匯過去，並以「閏二月」為由，要求她多繳交1個月的房租，一共是7000人民幣（約新台幣3.1萬元）。

女房客指出，原本的房租是5月31日才到期，沒想到房東竟然提前將近2個月要錢，還多討1個月房租，讓她相當錯愕「我當時都被氣笑了！」後來女房客向房東解釋「閏月是閏陰曆，合約是按照陽曆簽的」對方一聽才作罷。

消息一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這個理由太牽強了吧」、「房東應該是窮瘋了」、「第一次聽說按農曆交房租的」、「可以跟老闆說閏二月發2倍薪水看看，看他不罵死你」、「這操作厲害了」；也有人分享自己的經歷，「我以前的房東也是這樣，那年是閏月，她找我多要1個月房租，重點是我跟她講很久的道理，她最後才放棄」。