大陸近日發生一起荒唐事件，四川一名白衣女子竟爬上高達71公尺的樂山大佛頭頂打坐，引起遊客圍觀，還有人出聲要她下來，不過女子不以為意，還向遊客揮手打招呼，景區工作人員得知消息後立刻趕到現場，女子才終於從佛頭上下來，並被警方帶走調查。

綜合陸媒報導，4月4日中午12點51分，有一名白衣女子爬上位於四川樂山的大佛石像頭頂，氣定神閒地盤腿坐在上面打坐，引來許多遊客圍觀，還有人出聲制止，要女子趕快下來，但她仍十分悠哉，還微笑著和遊客揮手打招呼。大佛景區的工作人員得知狀況，也急忙趕到現場，白衣女子隨後從佛頭上走下，並被警方帶走。

影片曝光後，網友都覺得難以置信，紛紛留言，「說她不信佛，卻穿著僧衣煞有其事地盤坐。說她信佛，卻一屁股坐在佛頭上，令人迷惑」、「這是哪位大神下凡了？」、「原來是打坐，我還以為她要飛升仙界呢」。

工作人員受訪表示，大佛是絕對不允許任何人攀爬的，周邊也設有圍欄，但這名女子仍趁工作人員不注意時翻過圍欄、爬上大佛，目前景區已經將圍欄加高，避免類似情況再度發生。警方調查後則透露，該名女子患有精神疾病，才會做出脫序行為，所幸大佛未被破壞，警方正在進一步了解女子的詳細狀況。

據了解，樂山大佛又名凌雲大佛，建造於公元713年至803年唐代中期，至今有1300多年歷史，整座大佛高71公尺，是世界上最高大的古代石刻彌勒佛坐像，並在1996年12月被列入《世界遺產名錄》，成為世界文化與自然遺產。

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