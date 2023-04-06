有些人為了尋求快感花招百出，在微博上擁有383萬粉絲的「許超醫生」近日分享奇葩案例，指出有男性為了快感，竟讓水蛭鑽進尿道，讓他相當錯愕，語重心長呼籲「為了健康和安全，不要什麼都往裡塞」。

許超醫生在微博發文透露，有網友發現，竟然有人為了性歡愉，將水蛭塞進尿道，不禁好奇水蛭鑽進人體還拿得出來嗎？對此，許超醫生表示，很久以前確實有水蛭進入尿道的案例，但基本上都是因為患者待在河水裡，不慎讓水蛭鑽進尿道，像這種主動讓水蛭鑽入的個案幾乎不曾發生，「不知道能體驗到什麼快感」。

許超醫生指出，水蛭叮在尿道黏膜上可以釋放大量抗凝血物質，而海綿體血竇豐富，血管擴張性大，在其作用下很快會出現瘀血、水腫、局部麻木等症狀；再者，水蛭也可能卡在尿道中，造成完全或者不完全尿道阻塞。而根據過往個案情況，水蛭吸附在尿道黏膜後，即便排尿也不容易將其沖出。

由於這種情況很罕見，許超醫生直言，到院後如果沒誠實交代，醫師也很難想到會是水蛭引起的損傷，甚至可能造成誤診，「總之，尿道也是個出口，為了健康和安全，不要什麼都往裡塞」。