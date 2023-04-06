現在大多數國家都實行一夫一妻制，雖然偶爾還是會看到有男子娶了2名以上的妻子，卻很少聽說有「一妻多夫」的家庭。巴西一名女子同時和2名年下小鮮肉交往，不但稱呼他們「丈夫」，還和他們生了一兒一女，儘管2名男子都不反對「三人行」的關係，但坦言偶爾還是會有吃醋的時候。

Influencer claims having two partners helped her beat depression https://t.co/5O98Km40mb — The Independent (@Independent) April 5, 2023

根據《獨立報》報導，27歲的英格麗（Lary Ingrid）和25歲的席爾瓦（Ítalo Silva）、18歲的維克多（João Victor）同時交往、同居，並稱呼兩人為「丈夫」。

英格麗透露，她在8年前認識了席爾瓦，隨後兩人開始交往，過了一段時間，席爾瓦建議可以邀請另一名男子加入他們的關係，於是英格麗想起了她的青梅竹馬維克多，「我從小就認識維克多，他以前住在我們家隔壁，只是後來搬走了，但我們兩家一直是好朋友。」

維克多長大後兩人再度重逢，英格麗憶述當時的場景，「他變成一個大帥哥回來了，還想要親我，所以我們就接吻了。」同時她也向維克多發出「三人行」的邀請。維克多坦言，他一開始對此感到很猶豫，但最後仍選擇答應，「我從小就喜歡英格麗，早就想要和她交往，但她表明無法單獨和我在一起，所以我還是接受了。」

英格麗分別和席爾瓦生了一名兒子，和維克多生了一名女兒，2名「丈夫」都把對方的孩子當成自己親生的一樣照顧，儘管如此，雙方仍會有忌妒吃醋的時候，「但我們不打架，當我們吃醋時，就會心平氣和地聊一聊，問題就解決了。」