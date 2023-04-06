古人相當注重自己的身後事，在生前就會找好一塊風水寶地，讓自己死後能安心下葬。明朝皇帝大多都葬在一起，稱為「明十三陵」，除了皇帝以外還葬有后妃，以及2名太子、1名太監，但明朝的皇帝明明有16任，為何會缺少3人呢？

根據陸媒報導，「缺席」明十三陵的第一位皇帝是明太祖朱元璋，他建立明朝時將首都設在南京，且一直到他過世都尚未遷都，因此朱元璋自然會將自己的墓址選在南京，位於紫金山的「明孝陵」就是他的陵墓。

第二位是建文帝朱允炆，他是朱元璋的孫子，上位後就開始時行削藩政策，進而引起燕王朱棣不滿，以「清君側」的名義發動「靖難之變」，南京被攻破後，朱允炆放火燒了皇宮後就下落不明，雖然民間流傳他逃亡出宮，但至今仍是未解之謎，再加上朱棣登基後，不承認朱允炆的正統性，也找不到他的遺體，因此並沒有陵墓。

最後一位則是明景帝朱祁鈺，他原本只是一個王爺，並沒有爭奪皇位的心思，但哥哥明英宗朱祁鎮在「土木堡之變」被瓦剌太師也先俘虜，於是他被群臣推舉為新帝，後來瓦剌把朱祁鎮放了回來，朱祁鈺擔心他復辟，所以將他軟禁於宮中，並派錦衣衛嚴格控管。

1457年朱祁鈺病重，宦官曹吉祥、軍事將領石亨、大臣徐有貞等人合謀要復立朱祁鎮，發動「奪門之變」成功搶回皇位，並將朱祁鈺降為郕王，軟禁在西苑內，朱祁鈺不久便過世，因為他在死前已經不是皇帝，自然也沒辦法入皇陵，而是被葬於西郊金山的「景泰陵」。