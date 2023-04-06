周星馳電影《九品芝麻官》家喻戶曉的程度，許多人連台詞都會背，不過若想從小官員爬升到一人之下萬人之上的一品宰相職位，除非是政治奇才，否則多半都成了老人。雖說年紀輕輕當上宰相的人極少，但是年紀輕輕卻享有重大權力的人也是有的，古代有1特殊官職，雖然階品不高，但權力僅次皇帝，沒人敢得罪。

根據《搜狐網》報導，明清時期的「巡按御史」雖然只是七品小官，不過因為直屬上司是皇帝，誰要是敢隨意招惹他，無疑是不給皇帝面子，因此就連高官也要忌憚三分。事實上，巡按御史又稱八府巡按，作用類似於欽差大人，代表皇帝出巡，一般任命的便是新科狀元。

巡按御史是皇帝直接授予其權力，目的是懲罰地方上的貪官污吏，或是欺壓百姓、為富不仁的大地主，這樣一來，遠在京城的皇帝就可以壓制地方惡勢力。

換句話說，巡按御史上可管大臣，下可管知縣衙役，只要覺得不合理的地方都可以一一查明，並且進行懲罰，也因為如此，地方官員見到巡按總是鞍前馬後地伺候，就怕不小心得罪對方，烏紗帽就此不保；就連朝中一些大臣也非常忌憚，見此官如見天子。此外，巡按御史還能向皇帝推舉人才，因此巴結巡按的人極多，都希望能為自己或是後代謀得好前程。

當然，朝廷也清楚巡按御史權力過大，於是訂定了「一旦犯法罪加三倍」的罰則嚴格約束；同時，明朝也新增了巡撫一職，針對巡按御史進行分權監督。