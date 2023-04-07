美國德州一名25歲的2寶媽被控持刀殺害未婚夫，警方到場時目睹女子滿身是血地正在縫合死者的屍體，家中到處血跡斑斑，且2名分別為6個月大和4歲的孩子全程目睹了媽媽的犯案過程。

綜合外媒報導，25歲女子莉莉安娜（Liliana Cervantes）被控上月20日在休士頓的住家，持刀將未婚夫弗里曼（Nathan Freeman）殺害，警方於晚間8時45分左右趕抵現場時，發現全身沾滿血跡的她正在縫合弗里曼的致命傷口，不過對方已經明顯死亡。

弗里曼的母親泰莎（Tessa Freeman）表示，兒子和莉莉安娜透過社群平台認識，進而相戀訂婚，兩家人先前也曾一起共進晚餐，相處得十分融洽，而除了莉莉安娜和前一段戀情所生的4歲孩子，兩人還育有6個月大的女兒，沒想到莉莉安娜竟然會在2名孩子面前殺害自己的未婚夫。泰莎強調，將會為6個月大的孫女監護權而戰，因為這是兒子最後留給她的唯一念想。

目前莉莉安娜已經被逮入獄，保釋金為15萬美元（約新台幣450萬元），她被捕後向警方坦承，自己在攻擊過程中突然暈倒，清醒後發現有東西濺到她和孩子身上，接著又再次昏迷，後來只記得自己試圖縫合未婚夫的屍體並打電話報警。警方在現場發現了一把沾血的菜刀，以及血跡斑斑的腳印；屍檢報告則顯示弗里曼身上有3道刀傷，其中1道在胸部，目前案件正在調查中。