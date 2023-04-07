富裕雖然不必擔憂生活，但錢財可能會被人覬覦。國外一名網友在論壇提到，他是一名擁千萬的企業家，擔心被親友當成「提款機」，因此平時會租破公寓裝窮，疫情時間還謊稱自己失業，家人都不知道他的財務狀況。

根據《每日郵報》報導，一名網友在論壇Reddit發文說，他是一名千萬富翁，但曾未向家人透露自己的財務狀況，起因從出國留學開始，畢業後他在當地找到工作，開心地將此事告知母親，未料對方卻沒關心他在國外過得是否順利，劈頭就問「薪水多少」，他的薪資在當地低於水平，但換算成自己國家的貨幣則算不錯，父母便認為他很富有。

原PO提到，每當爸媽來探望他時，都會要求他支付旅費，「他們似乎不是想關心我，而是想擁有一個免費的旅行，我則是導遊兼提款機」，不僅如此，家人還要求他幫兄弟姊妹付學費，回國時要帶很多伴手禮，讓原PO感覺自己像被當成搖錢樹，心裡越來越不平衡，因此選擇劃清界線，漸漸與家人減少聯繫。

疫情流行期間，原PO的事業蒸蒸日上，但他卻騙家人失業了，若有家人來探望他，他就會租一間破舊公寓，並請助理在屋內準備舊衣服、雜物等，假裝自己過得很拮据，從此家人也不再向他要錢，而且也會自己買機票，眾人就擠在小公寓裡睡覺。

原PO表示「我現在依然很愛我的家人，也不想與他們斷絕來往，有他們在身邊，生活會很有趣。沒人知道我裝窮的事，畢竟我也不能和身邊的人說」。此文曝光後，多數網友都支持他的做法，「如果是我，我可能也會這樣做，幫家人出錢其實無所謂，但如果對方需索無度，感覺真的很差」、「感覺原PO很重視家人，卻反被當成搖錢樹」。