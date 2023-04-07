泰國一名女子從市場買了一罐醃魚辣椒醬，不料倒出後準備大快朵頤時，卻發現裡頭有不明的詭異斷爪，連掌帶骨的模樣相當嚇人，嚇得她將照片PO網。對此就有網友推測應該是老鼠之類的生物，但不知道為何會出現在辣椒醬內。

綜合泰媒報導，這起讓人毛骨悚然的食安事件發生在泰國巴真府（Prachin Buri），當地一名女子在臉書發文指出，近日拆開了一罐在Raboh市場買回的醃魚辣椒醬，沒想到她將醬料從罐子倒出後，突然看見有一根疑似骨頭的東西，「我很困惑，為什麼辣椒醬裡會有骨頭？當我把它翻過來後當場嚇壞了」。

畫面中可見，看起來就像老鼠爪子的帶骨腳掌，淹沒在醬料之中，且顏色死白，嚇得女子發誓，以後再也不到這間店鋪購買任何辣椒醬。而隨著照片不斷在網路上瘋傳，一名當地女攤商坦言，不只是該業者生意大受影響，其餘店家的辣椒醬銷量也一落千丈。

事實上，當地這類食安問題層出不窮，巴真府去年3月就有民眾在魚罐頭內發現毒蜈蚣；北欖府（Samut Prakan）一名男子在去年8月吃豬肉串時突然嘴巴流血，仔細一看竟然是咬到刀片；更有網友透露，今年1月享用傳統糕點khanom keng時，竟吃到一片OK繃。