古代封建社會，帝王為了擴張國家領土，或是爭奪權力、金錢，不惜發動戰爭，然而一場戰役的死傷人數常常難以計算，為何卻很少聽到有士兵為了活命，選擇直接裝死？事實上背後原因很簡單，即便裝死有可能讓士兵在戰場上逃過一劫，但下場卻十分悽慘。

根據《搜狐網》報導，古代軍令如山，無論是臨陣逃脫或是畏敵裝死，打完仗後都會被究責砍頭，甚至連累家人遭殃；然而若是死在敵人手裡，除了記功、贏得名聲，家人也能得到獎賞，所以士兵多半不會裝死。

其次是古代打仗需要排兵布陣，畢竟整齊有效率的軍陣有助於提升戰鬥力，如果突然裝死，很容易被督戰的軍官或是出生入死的士兵發現，因為軍中採連坐制，一旦發現有人想裝死，其他人出於保護自己的立場，很可能就會先將對方解決。

第三是冷兵器時代，打仗靠的就是人多，如果雙方對戰，有士兵躺在地上裝死，很大機率會被活活踩踏致死，尤其是戰馬奔騰而過，很可能被踩成肉醬。

最後待戰事結束，勝利的一方會清理戰場，將一些值錢的武器、軍糧蒐集起來，於此同時他們也會確認敵軍是真死還是詐死，一旦是後者就會直接「補刀」處理，即便有幸沒被發現，到了處理屍體時也會全數集體埋葬，或是放火焚燒，因此那些裝死者幾乎沒有存活的勝算。