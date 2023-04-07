古代男女地位不平等，也少有為女性而寫的傳記，不過北宋有一名丫鬟，卻讓政治家司馬光為她動筆，她被繼母賣掉變奴婢，過了好幾年才回到家，但她非但沒痛恨繼母，甚至還擔起照顧的責任，之後籌錢蓋廟，司馬光得知後非常佩服。

北京大學歷史系教授趙冬梅提到，北宋一名張姓女子晚年篤信佛法，因此被人稱為「張行婆」，她的父親是一名禁軍軍官，由於妻子死得早，家裡沒人照顧，父親便再婚，未料繼母卻很歹毒，偷偷將10歲的張行婆賣掉，成為一名奴婢，所幸她遇到好主人，由於張行婆聰明伶俐，深受小姐信任，之後還跟著對方陪嫁。

張行婆一日在家門口看到賣柴的盲眼老翁，感覺非常眼熟，打聽才知是她父親，父親得知女兒失蹤後，開始四處找人，以淚洗面而哭瞎，因而被迫退伍，只能靠砍柴維生，張行婆將此事告知小姐，對方准許她回家照顧老父親，張行婆被賣一事跟著曝光，父親氣得想趕走妻子，但她卻為繼母求情，之後還幫父親打官司，奪回被親戚霸佔的土地。

直到父母都離世後，她結了婚生子，到了晚年孩子各自有家庭，她也沒閒下來，發現自家附近有座古廟，荒廢多年了想重建，到處奔波籌錢，廟蓋好後她就住進去，一是監督修繕，二是日常管理，兒子時不時會來探望她，但她卻說「吾不復為爾母矣」，要求兒子別來了，因廟裡的一切都是村民共同擁有，她只是一名管理員，怕兒子常進出會被說閒話，她也決定將所有時間用於研習佛經和修行。

張行婆之後還徒步到泗州，看望她曾經服侍的小姐，想在正式入廟前作告別，之後又去探望小姐的小姑，而小姑的丈夫正好是司馬光的大哥，當時司馬光回老家休息，得知張行婆的故事後，感覺非常震撼，因此為她寫傳記。