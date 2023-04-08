清明節剛過，不少人掃完墓返回工作崗位，但馬來西亞一名母親卻發現，2歲兒子掃墓回到家後，不斷發燒且狂流鼻水，就算看醫生也未好轉，痛斥當初本來不想讓兒子同行，卻因家族壓力而妥協，如今兒子出狀況了，婆婆認為是遇到不乾淨的東西。

馬來西亞一名媽媽在臉書社團「Mama Club」抱怨，老公的爺爺在去年逝世，而依照婆家的習俗，老人去世後的第一個清明節，全家人必須一起去掃墓，但她的二兒子今年才2歲，還是早產兒，身體本來就不好，曾提議不要帶二兒子同行，未料老公的親戚得知後，卻堅持「一家人整整齊齊去掃墓」，她只能無奈抱著二兒子去掃墓。

原PO說，孩子第一次到墓地似乎很害怕，不斷吵著要媽媽抱，現場有許多煙與灰塵，把他們弄得很不舒服，豈料回到家後，二兒子就出現發高燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，起初以為只是普通感冒，但看醫生、吃藥都未好轉，婆婆得知此事後，說是「遇到了不乾淨的東西」，要她帶孩子到廟裡收驚，她氣炸狂罵，「現在弄成這樣高興了吧？以後我的孩子我做主！」

不少網友表示，「別說是不乾淨的東西，掃墓本來就是很累又熱的事，而且現場灰塵煙霧滿天飛，對於器官還沒長好的孩子來說更不好」、「我的婆婆都說，孕婦、小孩和年紀大老人別去掃墓，怕他們身體差，不小心煞到一些東西」、「建議別帶小孩5歲以下去掃墓，煙和人都好多，本來就容易生病」。