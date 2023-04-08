有些人睡覺時習慣戴耳機，但小心誤把耳機吞下肚。大陸一名網友近日戴無線耳機睡覺，未料半夜起床上廁所時，卻發現其中一支耳機不見了，之後驚覺被自己吞下肚，嚇得他趕緊到醫院求助，此事曝光後，不少網友笑他是人體音響。

根據陸媒報導，山東濟南一名男子小勇（化名）近日就寢時，戴無線耳機邊聽音樂邊睡覺，凌晨起床上廁所時，才發現其中一支耳機消失了，回到床上尋找也沒有看到，因此他決定放音樂找看看，才發現聲音竟從他的腹部傳出，驚覺耳機被他吞下肚。

小勇凌晨4點跑到醫院掛急診，醫師看了也傻眼，先開瀉藥嘗試讓耳機跟著排泄物排出，若沒有效再到醫院，透過手術從腸道取出。網友得知後開玩笑說，「你需要1小時放一次歌，聽聽到哪裡，下不來就想辦法」、「睡個覺直接變人體音響」，不過也有人提出質疑，「你的耳機音量好大，在肚子裡面放歌，外面都能聽到」。

台灣也發生過類似事情，一名許姓男子睡覺前忘了拿下耳機，隔天醒來後，找不到一支耳機，使用iPhone的尋找功能搜尋耳機，發現「嗶、嗶、嗶」聲竟從身體傳出，才驚覺自己把耳機吞了，趕緊到醫院求診，透過排泄順利將耳機排出。