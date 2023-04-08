海洋生物學家日前在荷蘭特塞爾島沙灘上，發現一條形似鰻魚的生物，他便停下腳步查看，發現竟是「吸血鬼魚」海七鰓鰻，長約83公分，嘴巴呈現吸盤狀，裡面全是牙齒，模樣看起來很嚇人，屬於最古老的脊椎動物之一。

綜合《Fox Weather》、《Daily Star》報導，海洋生物學家哈夫曼斯（Jarco Havermans）近日到荷蘭特塞爾島海岸觀察灰海豹，同時看到一條形似鰻魚的物種，靠過去查看發現是「海七鰓鰻」（sea lamprey），特塞爾島自2017年以來，就沒再出現過海七鰓鰻。

哈夫曼斯表示，他第一次在海邊看到海七鰓鰻，「牠們長得像鰻魚，但屬於無頜魚，嘴巴呈現圓盤狀，滿嘴都是牙齒，像是外星生物」，之後他將海七鰓鰻送至當地自然博物館，博物館工作人員解釋，海七鰓鰻主要出現於春季，屬於最古老脊椎動物群「無頜總綱」〈Agnatha〉，存在地球約 4 億年。

哈夫曼斯也提到，海七鰓鰻產卵於歐洲和北美河流中，幼年時並沒有圓盤口，在沙中以浮游生物為食，從幼年到個體成熟需5年多時間，成年後會遷移到大海，寄生於較大魚類或鯨魚身上，用圓盤狀嘴部吸附住獵物，吸取對方的血和淋巴液，也被稱為「吸血鬼魚」。