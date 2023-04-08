自古以來，社會上就有黑道分子，而且他們都有共同點，特別喜歡紋身。大陸歷史教授于賡哲指出，古代漢民族社會無法接受紋身，更將此視為一種刑罰，不過黑道人士就愛唱反調，還有人會將自己的情史刺在身上。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲提到，古代漢民族並沒有紋身的風俗，認為「身體髮膚，受之父母」，不過對於性格叛逆的黑道人士來說，社會越是無法接受，他們就越喜歡。有些黑道分子喜歡裝有素養，將唐代文學家白居易或羅隱的詩詞紋在身上，另外根據《清異錄》記載，有的黑道則是每與一名女性發生關係，就會將對方的姓名、年齡、住址刺在身上。

唐代朝廷若逮到黑道人士，通常會施行刑罰「仗背」，就是用廷杖打犯人的背部，唐代元和年間一名黑道趙高，為了不被打，就在背刺佛教四大天王之一「毘沙門天王」佛像，官吏抓到人後都敢下手，山南節度使李夷簡上任後得知此事，特地找來趙高，把他背部打到血肉模糊，未料他養好傷後，竟到街上敲詐，向百姓收「修理天王像功德錢」。

黑道勢力若過大，恐威脅到統治者權力，自古以來，打擊黑道是常見行為，根據《新唐書．薛元賞傳》，唐朝官員薛元賞到長安當京兆尹時，當地黑道幾乎身上都是刺青，他上任就下令抓捕抓有紋身的人士，三天內打死30多名有紋身的黑道分子，長安城其他黑道得知後，趕緊找人用火燒毀紋身。