不少人喜歡露營，享受大自然，但小心遇到猛獸。日本一名網友近日去露營，發現該營區曾鬧鬼，未料當晚睡到一半，他發現帳篷竟出現詭異晃動，嚇得他只能裝睡，豈料隔天睡醒後，發現營地公告才知是「有熊出沒」，不少網友得知後直乎更嚇人。

日本一名網友@y_s_k_在推特提到，他先前去郊區露營，卻聽聞該營區曾傳出靈異現象，知道後他並未離開，而是做足心理準備繼續露營，未料當晚睡覺時，他發現帳篷竟出現詭異搖晃，讓他非常害怕，不敢往外查看，只能繼續裝睡。

直到隔天起床後，原PO才恍然大悟，只見營地貼出一張公告，寫著「熊出沒注意」，指有人在附近老人活動中心看過熊，而且人類留下的垃圾，也會吸引熊靠近，提醒民眾不要亂丟垃圾。此貼文曝光後，引發熱烈討論，累積183萬觀看次數。

不少網友表示，「熊屬於雜食性動物，一旦餓了就會展開攻擊，如果只是輕輕搖晃帳篷，代表牠們還不餓，真的是奇蹟，幸好你平安無事」、「熊比幽靈還可怕啊」，還有人分享自身經歷，「我小時候和家人去露營，隔天醒來時發現被媽媽抱緊緊，當時聽到帳篷外傳來腳步聲，長大後才知道那是熊，想起來就覺得恐怖」。