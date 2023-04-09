美國一名漁夫日前帶兩名顧客到佛州附近海域釣魚，釣到一條長1.8公尺黑邊鰭真鯊，未料他們嘗試幫鯊魚取下魚鉤時，驚覺鯊魚出現詭異顫動，之後身體被咬了一大塊，幾乎快變成兩半，嚇得他趕緊切斷釣魚線，表示底下躲藏更兇猛的公牛鯊。

Pen News/ Dave Perkins pic.twitter.com/qNRsTsgLmg — Osip Agr (@AgrOsip7903) April 5, 2023

根據《鏡報》報導，51歲漁夫珀金斯（Dave Perkins）近日帶兩名顧客出海，到佛州附近海域釣魚，但當時出現一條1.8公尺的黑邊鰭真鯊（Blacktip shark），不斷追趕他們的魚，之後還咬住釣鉤上的誘餌，珀金斯看了哭笑不得，試圖幫鯊魚取下魚鉤放生。

珀金斯回憶說，「當我在解開魚鉤時，鯊魚突然猛烈抽動，一開始以為牠是因疼痛而生氣，但牠其實是被咬傷了」，黑邊鰭真鯊身體湧出鮮血，身體一大塊肉被咬掉，但並沒有當場死亡，珀金斯擔心兇手還在附近，趕緊拿刀切斷釣魚線，避免鯊魚因受困而被攻擊，他說「若繼續堅持取下釣鉤，這條鯊魚再次被咬，牠活下來的機會就是零了」。

珀金斯提到，他曾捕捉並放生約1千條鯊魚，非常喜歡鯊魚，看到黑邊鰭真鯊被咬很難過，指當時附近出現一條3公尺長公牛鯊（Bull-sharks），認為牠應該是這起事件的兇手，「牠們在這片水域很常見，是迄今為止地球上最兇猛、最具攻擊性的鯊魚，經常出沒於混濁的水域，而且幾乎什麼都吃」。