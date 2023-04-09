大陸一名古生物愛好者去年到四川一間餐廳用餐，發現店內院子有數個「水坑」，看起來像恐龍足跡化石，因此聯繫相關單位，經過研究確定這些坑洞就是恐龍腳印，專家還模擬1億年前的場景，當時兩隻恐龍正在散步，邊走邊吃一旁的松柏類植物。

根據《北京青年報》報導，古生物愛好者去年在四川樂山市中心一間餐廳用餐，發現院子裡有11個「水坑」，推測可能是恐龍腳印化石，長度約50至60公分，趕緊聯繫大陸中國地質大學邢立達副教授，他到場觀察後表示，足跡屬於兩隻大型蜥腳類恐龍，化石距今有1億年的歷史。

邢立達說，蜥腳類恐龍包含馬門溪龍、腕龍、梁龍等，牠們以植物為食，而且體型非常大，脖子很長、頭部相對較小，透過足跡大小再結合目前已知的骨骼化石，推測這些恐龍長約8至10公尺，當時牠們正在悠閒散步，行進速度約每小時2公里。

邢立達根據化石還原出1億年前的景象，指樂山大佛一帶可能有條河或湖泊，當恐龍經過後，留下的足跡才更容易固化，並且保存到現在，而且一般來說，蜥腳類恐龍都是成群行動，這兩隻蜥腳類恐龍應該是在悠閒散步，一邊走一邊吃松柏類植物。

餐廳老闆朱敏受訪提到，先前曾在博物館看過恐龍化石，但沒想到足跡會出現在她經營的餐廳裡，目前她在化石旁增設解說牌，介紹恐龍相關的知識。邢立達也表示，當時樂山應該有許多種恐龍，未來若繼續探索，或許會發現更多不同的恐龍足跡化石。